Supreme / Undercover Studded 6-Panel

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SupremeUNDERCOVERStudded6-Panelカラー ブラックサイズ フリー付属品 タグ ステッカー付き1990年、文化服装学院に在学していた高橋と一之瀬弘法（ヴァンダライズ）によって開始。1993年、同じく学院生だったNIGO（ABATHINGAPE）と共にアパレルショップ「NOWHERE（ノーウェア）」を裏原宿にオープン。生産が限られていることから入手困難になり、プレミアがつくほどカルト的な人気となった。1994年には有限会社「アンダーカバー」を設立し、同年秋冬より東京コレクションに参加。2000年、株式会社「アンダーカバー」を設立。2003年春夏よりパリ・コレクションにデビューした。裏原ブランドを牽引し続けてきた高橋盾率いるUNDERCOVERとのコラボアイテムが登場！反戦・戦争反対の意味を持つ\"ANTIWAR\"をテーマに制作されたメッセージ性の高いコレクションで、バイザー部分に取り付けられたスタッズが印象的！UNDERCOVERの持つダークファンタジーの世界観をプラスした、双方のファン納得の仕上がりです！1994年にニューヨーク出身のイギリス人であるジェームズ・ジェビア(JamesJebbia)によって設立。コラボレーションしたブランドはナイキ、エア・ジョーダン、コム・デ・ギャルソン、ザ・ノース・フェイス、ティンバーランド、リーバイス、ルイ・ヴィトン、ア・ベイシング・エイプ、ヒステリック・グラマー、アンダーカバーなど。スケボーのアートワーク提供、ハーモニー・コリン、H・R・ギーガー、デビッド・リンチ、マウリッツ・エッシャー、ラリー・クラーク、ダミアン・ハーストなどSupremeを愛用している日本の芸能人木梨憲武高良健吾窪塚洋介岩田剛典（三代目JSoulBrothers/Exile）登坂広臣木村拓哉庄司智春シソンヌ長谷川忍よゐこ濱口優山本KIDHIKAKIN水原希子蛯原友里仲里依紗大島優子指原莉乃明日香キララRihanna（リアーナ）LadyGaGa（レディ・ガガ）DavidBeckham（デイビッド・ベッカム）綾野剛JustinBieber（ジャスティン・ビーバー）KanyeWest（カニエ・ウェスト）