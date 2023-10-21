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アムステルダム本店限定　定価20000円程度
商品番号 H59864249349
商品名

アムステルダム本店限定　定価20000円程度
ブランド名 ボーラー
特別価格 税込 3,699 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）定価は税込20000円程度です。アムステルダム本店で購入したものです。新品未使用。日本で見かけたことは一度もないのでかなりレアだと思います。サイズはMボーラーのTシャツBALR以下他の出品ブランドリストCDGJUNUNIQLOSHREEFSTUDIOUSBEAMSPRADAGUCCIボッテガヴェネタ　BottegaVenetaOULETメゾンキツネジルサンダー　JILSANDERアディダスドゥルカマラ　Dulcamara
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