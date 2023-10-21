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- アムステルダム本店限定 定価20000円程度
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商品詳細
カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）定価は税込20000円程度です。アムステルダム本店で購入したものです。新品未使用。日本で見かけたことは一度もないのでかなりレアだと思います。サイズはMボーラーのTシャツBALR以下他の出品ブランドリストCDGJUNUNIQLOSHREEFSTUDIOUSBEAMSPRADAGUCCIボッテガヴェネタ BottegaVenetaOULETメゾンキツネジルサンダー JILSANDERアディダスドゥルカマラ Dulcamara
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