未使用★ニッキーシルクジャカード織ネクタイ★マイクロドットソリッド光沢ラベンダー

■ブランド nicky ニッキー■サイズ表示 なし■実寸 長さ150cm 剣先幅8.5cm ■素材 シルク100% イタリア製（ユナイテッドアローズ扱い）■色 光沢ラベンダー■状態 未使用・紙タグなし・試着のみ。保管時のシワが僅かに残っています。 但しあくまで自宅保管品ですので細部まで気になさる方の入札はご遠慮下さい。■ラベンダー地にシルバーのマイクロドットが織り込まれたソリッドネクタイです。やや肉厚で肌触りの良い上質シルク素材で出来ています。なお、採寸及び写真は、素人採寸、撮影のため、サイズ・カラー誤差につきましてはご了承下さい。柄・デザイン...無地カラー...パープル



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