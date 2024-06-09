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Y-3 adidas ワイスリー　ヨウジヤマモト　サイドロゴキャップ　帽子
商品番号 E41714987147
商品名

Y-3 adidas ワイスリー　ヨウジヤマモト　サイドロゴキャップ　帽子
ブランド名 ヨウジヤマモト
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイドにadidasとヨウジヤマモトのロゴが入ったブラックのキャップです。友人からのプレゼントで1度だけ被りましたが、被る機会が無いため出品致します。汚れなどは無く新品に近いと思います。シンプルなデザインなので、色んなファッションに合わせやすいと思います。サイズは調整可能です。綺麗な状態とは思いますがあくまで中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。自宅保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。コメント無し即購入OKです。
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