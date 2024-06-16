MEYBA×FCRB コラボ Tシャツ　Mサイズ

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スポーツウエアブランド＜MEYBA（メイバ）＞がF.C.RealBristolのサプライヤーになるという架空のストーリーのもと制作したサポーターTシャツ。ボディはメイバオリジナルを使用し、フロントにはメイバロゴとF.C.RealBristol21S/Sコレクションのシーズナルカラーであるライトブルー/ホワイトでアレンジされたエンブレム\u0026スター、バックにはF.C.R.B.\u0026SOPHNET.のボックスロゴ、左袖にはスコーピオンロゴをプリント。両脇下は通気性と着用感を高めるメッシュ切り替えをあしらうなどスペックも充実。“FOOTBALLISBEAUTIFUL”を体現するスペシャルな一枚となっています。＜aboutMEYBA＞80’s～90’s初頭にかけて当時ドリームチームと言われた「FCバルセロナ」をはじめ、数多くのクラブにウエアを提供。現在は、その誇り高き伝統に革新を加え、ファッション性の高いスポーツ・ストリートウエアを展開。COTTON100%色:BLACKサイズ:M＊未開封ですが、自宅保管のためその点を踏まえてご購入をお願い致します。