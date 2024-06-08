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五等分の花嫁　一番くじ　グッズまとめ売り
商品番号 U63247474953
商品名

五等分の花嫁　一番くじ　グッズまとめ売り
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

五等分の花嫁　一番くじ　グッズまとめ売りになります。F賞　描きおろしイラストボード　　　　通常ver.×9ホログラムver.×2G賞　クリアファイルセット　×8G賞　A3クリアポスター　×2G賞　アクリルスタンド　×8H賞　ラバーコレクション　×10H賞　ラバーストラップ　×7L賞　ラバーストラップ　×1K賞　キャンバスボード　×2ガシャポン　A5サイズクリアポスター　×1タペストリー　×2キーホルダー　×3F賞　描きおろしイラストボードは中身確認の為開封済みになります。他は新品未開封になります。
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