五等分の花嫁　一番くじ　グッズまとめ売り

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商品詳細
五等分の花嫁 一番くじ グッズまとめ売りになります。F賞 描きおろしイラストボード 通常ver.×9ホログラムver.×2G賞 クリアファイルセット ×8G賞 A3クリアポスター ×2G賞 アクリルスタンド ×8H賞 ラバーコレクション ×10H賞 ラバーストラップ ×7L賞 ラバーストラップ ×1K賞 キャンバスボード ×2ガシャポン A5サイズクリアポスター ×1タペストリー ×2キーホルダー ×3F賞 描きおろしイラストボードは中身確認の為開封済みになります。他は新品未開封になります。
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