90s Larry Labonte ラリーラボンテ USA製 Tシャツ

LarryLabonteという赤ちゃんをモチーフにした写真家で知られる方のプリントが施されたTシャツになります。ほんの僅かに色落ちがありますが、その他目立った傷や汚れの無い綺麗な状態となります。USA製サイズ:Lコットン100%【サイズ】肩幅:51cm着丈:71cm身幅:50cm※素人採寸になりますので、多少の誤差に関してはご了承ください。



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