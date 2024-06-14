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- 90s Larry Labonte ラリーラボンテ USA製 Tシャツ
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商品詳細
LarryLabonteという赤ちゃんをモチーフにした写真家で知られる方のプリントが施されたTシャツになります。ほんの僅かに色落ちがありますが、その他目立った傷や汚れの無い綺麗な状態となります。USA製サイズ:Lコットン100%【サイズ】肩幅:51cm着丈:71cm身幅:50cm※素人採寸になりますので、多少の誤差に関してはご了承ください。
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http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit309186.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis193044.html
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