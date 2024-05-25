Versace ヴェルサーチ　ネクタイ ゴールド　メデューサ　バロック柄

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商品詳細
#みっきーショップの一覧はこちら■ブランドGianniVersaceジャンニヴェルサーチ Versaceヴェルサーチ ヴェルサーチェバロック柄 バロック メデューサ 天使■素材シルク100%絹■サイズ大剣先:約9.5㎝小剣先:約4㎝※平置き実寸、自身で採寸している為、若干の誤差はご了承下さい。着画はお断り致します。■色(カラー)ゴールド イエロー ブルー 金色 黄色 青色■状態 目立ったダメージはなく、まだまだご利用いただけます。※特に個人的なルールはございません。即購入、値段交渉どちらもokです！！喫煙者、ペット無し。スーツ ネクタイ フォーマル セレモニー 入園式 卒園式 入学式 卒業式 オフィス 七五三 授業参観 謝恩会 会食
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