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新品TENDERLOIN HIDE AND SEEK NEW ERAキャップ 黒
商品番号 K19686043632
商品名

新品TENDERLOIN HIDE AND SEEK NEW ERAキャップ 黒
ブランド名 テンダーロイン
特別価格 税込 7,525 円
在庫状況 あり

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商品詳細

観覧ありがとうございました。これは実物写真です。こちら、TENDERLOIN×HIDEANDSEEK×NewEraキャップになります。大人気のキャップになります。相場がかなり上がっております。これからは特に入手困難になります。カラーブラックサイズフリー素材100%COTTON状態未使用付属品なし即購入可です。よろしくお願い致します。素人による、保管・検品・採寸・梱包のため、見落としなど細かな点まで気になる方は購入をお控え頂き、神経質でないかたは、購入をよろしくお願いいたします(^^)
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