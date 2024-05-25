BOUNTY HUNTER(バウンティーハンター）スタッズベルト

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商品詳細
スタッズベルト大事に使用していました。ベルト特有の巻きぐせも比較的ありません。サイズはLL全長1130mm最短ベルト穴95mm最長ベルト穴1050mm幅35mm素材···本革カラー···ブラック
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