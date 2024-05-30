クロコダイル　長財布　ワイルド　背部　一枚革　本物証明付　ブラック　本革　ワニ革

ご覧頂きありがとうございます。他にも珍しい商品を出品しています。こちらから⇓#S‐leather‐shopクロコダイル【高級素材クロコダイルレザー】高級クロコダイル素材を使用した長財布です。革はタイ産のシャムワニを使用し背中部分を使用しております。個性的でワイルドな財布が欲しい人向けの長財布です。内面の素材は牛革のソフトレザーを使用。柔らかくて使いやすいです。収納力が抜群です。【本物である証明】こちらの商品は100％クロコダイル革を使用した『本物のクロコダイル』商品です。本物である証明書類として『CITES』と『輸入承認申請書類』があります。この書類がない出品物はカイマンワニなどの可能性があります。ご注意ください。■サイズ（外寸）縦：約１１．５ｃｍ横：約１９．５ｃｍマチ：約３．０ｃｍ■スペックカードポケット×8札入れポケット×２フリーポケット×２小銭入れ×１■素材革／クロコダイル革シャムワニ内装革／牛革、ナイロンファスナー：YKK■カラーブラック■付属品CITESコピー■発送について全国送料無料クロネコヤマト宅急便コンパクトにて発送。※こちらの商品は１点１点模様の異なる商品です。商品は画像の物を送りますのでご安心を。【注意事項】・お使いのモニターにより現物の色が若干異なる色に見える場合がございます。・商品は全てハンドメイドでの製作になります。天然素材な為、革本来の自然傷、汚れ、臭いがある場合があります。#クロコダイル#ワニ革#本革#メンズ財布#エキゾチックレザー#レザー#レディース財布



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