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ニューエラ　キャップ　9FORTY ブラック　MLBヤンキース　ハート
商品番号 F30772334556
商品名

ニューエラ　キャップ　9FORTY ブラック　MLBヤンキース　ハート
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,952 円
在庫状況 あり

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商品詳細

newera9FORTYヤンキース　ハート　黒ユニセックス新品未使用日本未発売正規品韓国neweraショップベースボールキャップです。9フロントからバックにかけて丸みを帯びた流れるようなラインが特徴の9FORTY。フロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエットが保たれます。リアのアジャスターでサイズ調整（約56.8cmから60.6cm）が可能です。深さもあり人気の型です。撮影の為1度袋から出しています。
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