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STUSSY ステューシー ビンテージ Tシャツ 80s 黒タグ オールド
商品番号 B44274993814
商品名

STUSSY ステューシー ビンテージ Tシャツ 80s 黒タグ オールド
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 4,700 円
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商品詳細

80年代80soldstussy黒タグ®️レジスター無しstussyoldskool1992マスタード/カラシ着丈66㎝身幅(脇〜脇)53㎝素人採寸ですので多少の誤差はご理解ください。#ステューシー#シュプリーム#ナイキ#アディダス#リーボック#スケボー#サーフィン#サーフボード#トイズマッコイ#マッコイズ#フェローズ#バズリクソンズ#ドゥニーム#ウエアハウス#フルカウント#ダルチザン#シュガーケーン#Levi’s#Lee#レゲエ#ジャマイカ#ボブマーリー#ラスタ#東洋エンタープライズ#サンサーフ#90s#80s#BIGMAC#ディッキーズ#ラガ
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