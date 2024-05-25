ルイヴィトン　レザーベルト　サンチュール

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バックル裏に小傷はありますが、他はとても良い状態だと思います。長期保管しておりましたが、現状のままお譲りできたらと思います。ご理解頂ける方いかがでしょうか？全長100センチルイヴィトンレザーベルト購入場所=北海道の大手百貨店にある店舗