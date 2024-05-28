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90's ヴィンテージ BOB MARLEY/ボブ・マーリー タイダイTee
商品番号 V82458777288
商品名

90's ヴィンテージ BOB MARLEY/ボブ・マーリー タイダイTee
ブランド名 ラボラトリーベルベルジンアール
特別価格 税込 5,712 円
在庫状況 あり

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商品詳細

brand...ZIONdate...1990年代note..レゲエ界のレジェンド、ボブ・マーリー。ラスタカラーのタイダイボディーに名言がプリント！USA製、1999コピーライト入りオフィシャルアイテム。数あるボブマーリーTシャツの中でも非常に良いデザインです！タグはZIONのL表記。目立ったダメージ等も特にありません。ファンの方必見です！ファンの方必見です！color...タイダイsize...表記Lmeasuring_size...cm着丈：68身幅：57肩幅：55袖丈：21condition...特に目立った傷や汚れはございません。ヴィンテージ古着特有の使用感が見られます。古着の風合いにご理解のある方のみお願いします。神経質な方は入札をおやめください！TravisScottKANYEWESTFEAROFGODJerryLorenzoNIRVANAKurtCobainRedHotChiliPeppersGunsN'RosespearljammetallicafoofightersaliceinchainsledzeppelingreendayradioheadバンドロックバンTHIPHOPヒップホップRAPTEEラップSNOOPDOGG2PACBIGGESADETLCICECUBEDMXWUTANGDAZDILLINGEREMINEMヴィンテージ古着LIQUIDBLUEリキッドブルーMichaelJacksonマイケルジャクソンワコマリアステューシーがお好きた方に是非！袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/stepchild544552.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox516339.html
http://narcologia.ru/goods/choice191585.html

90's ヴィンテージ BOB MARLEY/ボブ・マーリー タイダイTee
90's BOB MARLEY タイダイTシャツ “MADE IN USA”

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90's　BOB MARLEY/ボブ・マーリー　

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90s BOB MARLEY ボブマーリー タイダイ Tシャツ ラスタ レゲエ | 5rio ...

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90s ヴィンテージ Bob Marley タイダイ ビッグシルエット Tシャツ | フリマアプリ ラクマ

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90s USA製 BOB MARLEYボブマーリー タイダイ染め コットンTシャツ XL

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