90's ヴィンテージ BOB MARLEY/ボブ・マーリー タイダイTee

brand...ZIONdate...1990年代note..レゲエ界のレジェンド、ボブ・マーリー。ラスタカラーのタイダイボディーに名言がプリント！USA製、1999コピーライト入りオフィシャルアイテム。数あるボブマーリーTシャツの中でも非常に良いデザインです！タグはZIONのL表記。目立ったダメージ等も特にありません。ファンの方必見です！ファンの方必見です！color...タイダイsize...表記Lmeasuring_size...cm着丈：68身幅：57肩幅：55袖丈：21condition...特に目立った傷や汚れはございません。ヴィンテージ古着特有の使用感が見られます。古着の風合いにご理解のある方のみお願いします。神経質な方は入札をおやめください！TravisScottKANYEWESTFEAROFGODJerryLorenzoNIRVANAKurtCobainRedHotChiliPeppersGunsN'RosespearljammetallicafoofightersaliceinchainsledzeppelingreendayradioheadバンドロックバンTHIPHOPヒップホップRAPTEEラップSNOOPDOGG2PACBIGGESADETLCICECUBEDMXWUTANGDAZDILLINGEREMINEMヴィンテージ古着LIQUIDBLUEリキッドブルーMichaelJacksonマイケルジャクソンワコマリアステューシーがお好きた方に是非！袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬



90's BOB MARLEY タイダイTシャツ “MADE IN USA”



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