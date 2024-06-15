Paul Smith　マフラー

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商品詳細
PaulSmithのストライプ柄のマフラーです。数回使用しております。傷やほつれ、破損は特にございませんが、中古品のため気にされる方は購入をお控えください。カラー···ブラック柄・デザイン···ボーダー素材···ウール100%#マフラー #PaulSmith #ストライプ #ウール
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