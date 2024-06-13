新品・未使用プレゼント包装付　ウォレット(ブラック) サンローランパリ

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商品詳細
購入元…ブランド正規店(日本)カラー···ブラック柄・デザイン···ロゴ財布形···二つ折り素材···本革サンローラン パリのエンボス加工が施された、シングルコンパートメントウォレット。・カープスキンレザー 100%・寸法 11.5*9.5*1.5cm・カードスロット×8・ビルコンパートメント×2レシートコンパートメント×2・商品番号 396307BTY0N1000・イタリア製新品、未使用、プレゼント包装用の箱・ショッピングバッグ付小銭入れなしタイププレゼント用に購入しましたが、不要になったため未使用のまま、包装付きで出します。
http://narcologia.ru/goods/troupe470211.html
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