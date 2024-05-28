[美品] 怪盗ジョーカー スペード ミニ色紙

怪盗ジョーカーミラクルくるくるキャンペーンスペードミニ色紙1枚即購入◯未使用未開封で日光の当たらない場所でずっと付属の箱の中に入れていました。色紙本体に傷、汚れ等は一切ございません。防水加工をした上で緩衝材に包んで発送致します。



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