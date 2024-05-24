Mサイズ glamb ジョジョの奇妙な冒険 5部 アバッキオ Tシャツ

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サイズ2(Mサイズ相当)タグ付き未着用でTシャツに問題はありませんが、袋に劣化がみられます。自宅保管なので、そちらをご了承下さいませ。発送の際には折り畳ませて頂きます。着丈70身幅53肩幅45袖丈22グラムglambジョジョの奇妙な冒険ジョジョコラボアバッキオ5部黄金の風Tシャツ夏服メンズレディースMサイズカラー...ブラック袖丈...半袖季節感...夏季節感...夏,秋季節感...春,夏,秋柄・デザイン...プリント（ロゴなど）