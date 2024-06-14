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rg hi-ν 用　フィンファンネルエフェクト、ロングレンジ
商品番号 Y76580096844
商品名

rg hi-ν 用　フィンファンネルエフェクト、ロングレンジ
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご観覧頂きありがとうございます　こちらはプレミアムバンダイより発売されたrghi-ν用　フィンファンネルエフェクトの完成（予定）品とロングレンジフィンファンネル（完成品に）なります！　エフェクトなので作るというよりもはめ込みなどを確認したいだけです^^【内容】・素人ですのでゲート処理は甘めです・シール、デカールなどは未貼り付けでお付けします・余剰パーツはお付けします即購入可バラ売り不可まとめ買い大歓迎　ルブリスジウ、エアリアルパーメットスコア6ありますその他ご不明点があればお気軽にコメント下さい^^
http://narcologia.ru/goods/reproduce814955.html
http://narcologia.ru/goods/freezer217698.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement570899.html
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