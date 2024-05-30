良品 HERMES ネクタイ

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HERMESのネクタイです。中古品ですので神経質な方はご遠慮下さいます様お願い致します。一目で分かるH柄が印象的です。MADEINFRANCE生地材質：シルク100％絹全長：154cm大剣幅寸法：9.0cm小剣幅：4.5cm※素人寸法ですので、目安として写真と併せて参考にしてください。タグに小さいシミとほつれがありますが使用に問題ございません。写真に載せてるのでそちらを参照して下さい。喫煙者やペットはおりません。鑑定士による検品を通過した商品ですので、安心して購入頂けます。発送は雨等に濡れないようビニール袋にいれて発送させて頂きます。【即購入】OKです。何かご不明点などございましたらお気軽にコメント下さい。カラー···ブルー柄・デザイン···その他#H柄#シルク#ネクタイ#HERMES#エルメス#ネイビー#ビジネスネクタイ#カジュアル#スーツ#フランス製#ブランド