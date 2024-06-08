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エムピウ　ミッレフォッリエ 2P25　サッビア　新品未使用
商品番号 V57842620853
商品名

エムピウ　ミッレフォッリエ 2P25　サッビア　新品未使用
ブランド名 エムピウ
特別価格 税込 12,375 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき誠にありがとうございます。・エムピウミッレフォッリエ2P25　サッビア(アウトレット品)・素材：イタリア製タンニン鞣し革　　・内装：ピッグレザー、コットン・サイズ：縦85×横110×幅25（mm）・重量：約100グラム・生産国：日本　・カードポケット×3・カード入れ×1・BOX型コインケース（最大でお札10枚・コイン大小15枚・カード類15枚程度が収納可能です）・アウトレット品には当初よりBOXとカードは付属しておりませんのでご了承ください・新品未使用です。質問などあれば、気軽にお問い合わせください。※天然素材を生かした仕上げを行なっているため、色落ち、血筋、ムラ等あります。また革表面は大変デリケートになっております。お届け時、表面に当り傷、押し跡等見受けられる場合がございます。これは使い込むうちになじんで参りますのでご了承下さい。#エムピウ　#メンズ　#レディース　#millefoglie2　#ミッレフォッリエ#財布　#折り財布　#小さい財布　#コンパクト財布　#スマート財布#高級#新年度#プレゼント財布形...二つ折り素材...本革
http://narcologia.ru/goods/manufacture148341.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral512932.html
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エムピウ　ミッレフォッリエ 2P25　サッビア　新品未使用
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