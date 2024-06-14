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ストア限定色！L.L.Bean Khaki コンフォート・ウエスト・ベルト
商品番号 O92490263548
商品名

ストア限定色！L.L.Bean Khaki コンフォート・ウエスト・ベルト
ブランド名 エルエルビーン
特別価格 税込 5,845 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ストア限定色。現在Webサイトには取り扱いのない色みたいです。こちらは本体に伸縮性のあるウェビング素材、タブにフルグレイン・レザー（牛革）を使用した、チノやデニム等カジュアルなコーディネートに最適なベルトで、プレゼントにも最適です。本体はポリエステル/ビスコース（レーヨン）/ゴム製。サイズ幅約3.8cm。ウエスト40インチ（102cm）カラーKhaki色、サイズ違いも別ページに出品しています。未使用ですが自宅保管品、素人採寸です。皮、金具の部分の初期キズ、折りジワなど、簡易包装での発送とご理解頂けましたらプロフを一読頂きご検討下さい。☆らくらくメルカリ便⇌ゆうゆうメルカリ便発送日の都合により変更することもありますのでご了承ください。即購入はもちろん大歓迎ですが、ご購入後にでも挨拶程度のメッセージを頂けると安心して発送出来ますのでお願いしますm(__)m#あみちゅんベルト#あみちゅんLLBean#あみちゅんメンズカラー···ベージュ
http://narcologia.ru/goods/Addict339818.html
http://narcologia.ru/goods/browse383091.html
http://narcologia.ru/goods/smear478204.html
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