ルイヴィトン 長財布 ダミエ ジッピー ラウンドファスナー ブラック

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商品詳細
ブランド：ルイヴィトン商品名：ジッピーウォレットヴェルティカルシリアルナンバー：CA3192サイズ：9.5cm(横)20ｃｍ（縦）2ｃｍ（幅）仕様：カードポケットｘ10、札入れｘ1、ファスナーポケットx1、その他ポケットｘ2材質：ダミエグラフィット状態：未使用に近い美品付属品：袋ケース神経質な方はご遠慮下さい。
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