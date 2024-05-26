フランクリンコヴィー　システム手帳　未使用

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商品詳細
FranklinCoveyのシステム手帳とプランニングフォームのセットです。手帳は未使用ですが長い間保管していたので傷があったり裏表紙の端に変色が見られます。約10,000円で購入したものです。緩衝材で丁寧にお包みし、宅配便でお届けします。送料込みのお値段です。手帳サイズ···11cmx17.5cmカラー···ブラウン#システム手帳#フランクリンコヴィー#FranklinCovey
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