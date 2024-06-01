美品 ポールスミス ジップストローグレイン 長財布 ラウンドファスナー 8359

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美品ポールスミスPaulSmithジップストローグレイン長財布ロングウォレットラウンドファスナーネイビーPSK869メンズレディースユニセックス8359ご覧頂きましてありがとうございます【PaulSmith(ポールスミス)】のジップストローグレインシリーズ長財布ヨゴレやキズに強いハードレザー加工とマルチストライプ柄のジップが人気のアイテム両サイドに入ったホワイトステッチがアクセントに。内布のワインレッドに加え、差し色として入っているマルチストライプが特徴的札入れ・カードポケットともに充実しており収納面においても大変優れたアイテムとなっています形崩れなく、とてもキレイな状態です(^^)※ドイツ製の革専用クリームを馴染ませてから発送の方させて頂きます。※化粧箱付き●カラー:ネイビー●仕様:ラウンドファスナー式札入れ×2,カードポケット×12,小銭入れ×1（ファスナー式）,フリーポケット×2●サイズ:19.5×10.0cm（厚み約2.0cm）※多少の誤差はご了承下さい●素材:牛革（エンボス加工が施さたザラザラした質感です)PORTER(ポーター)やDIESEL(ディーゼル）YvesSaintLaurent(イヴサンローラン)GUCCI(グッチ)BURBERRY（バーバリー）好きな方にもおすすめ長財布、２つ折り財布、トートバッグやリュックサック、サコッシュ、ショルダーバッグ、ビジネスバッグ、ブリーフケース、ウエストバッグ、ウエストポーチ、ボディーバッグ、名刺入れ、キーケース、Tシャツなども出品しておりますのでご覧ください商品に関しては、画像にて判断お願い致します。商品の状態はあくまで個人の主観で判断したものです。素人検品の為、サイズの誤差や見落としている場合がございますのでご了承ください。神経質の方はお控えください。31035211005173