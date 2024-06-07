長財布　ダンヒル　OXFORD

ご覧いただき有り難うございます。『dunhillOXFORD長財布 ダンヒル』〇新品・未使用品です。〇40年程前にアメリカ西海岸旅行の時に、購入したものです。〇使うのが勿体なく、一度も使用せずに箪笥保管でした。〇ゴツゴツした堅い感じの財布ではなく、柔らかい革の財布です。〇小銭入れは有りません。〇すごく薄く、背広の内ポケットに入れてもすっきり納まります。〇とてもお尻のポケットには、勿体なくて差せません。〇購入時のままです。箱と布のケースが付いてます。〇箱に「OXFORD」とあります。#ピノSHOPの出品一覧はこちら#ダンヒル#オックスフォードカラー...ブラック財布形...長財布素材...本革



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