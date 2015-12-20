こだわりのタイ産ベルト！スティングレー エイ革 125cm

KIK-046１／ご覧頂きありがとうございます♪❤＼⭐️新品未使用品です。⭐️他にも人気?！売れ筋品を取り揃えてますので フォローしていただけるとうれしいです(^^)vベルト シンプル ライン ホワイト ブラック◆表記サイズ◆125cm◆カラー◆ブラック×シルバー◆商品説明◆こだわりのタイ産ベルト。センターにあるホワイトラインが、ファッションに華を添えます。様々なスタイリングにマッチし、個性を演出するアイテムです。カジュアルでもフォーマルでもどんな場でもカッコよくコーデできます。表面：エイ革 裏面：牛革✅注意事項・こちらの商品は郵便局からの発送になりますので、土日祝の発送は 出来かねます。・海外製品のため、小さな糸のほつれなどがある場合がございます が、ご了承ください。・寸法は平置きで計測致しております。計測の仕方によっては異なる 場合がございます・光の加減などにより画像と実物の色に多少の違いがある場合がござ います。・その他注意点はプロフに記載しておりますのでそちらもご確認をお 願いします。上記にご了承いただける方のみご購入願います。



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