バーバリー マフラー カシミヤ100% ノバチェック

ご覧いただき、ありがとうございます！バーバリーのマフラーです。カシミヤ100%素材です。縦132cm横31cmUSED品です。特に目立つダメージはありません。現状品です。詳しくは、画像で確認してください。万が一、見落としの可能性がありますので、ご了承ください。※自宅保管です。購入後の返品はお断りします。



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