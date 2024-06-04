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バーバリー マフラー カシミヤ100% ノバチェック
商品番号 X90211999761
商品名

バーバリー マフラー カシミヤ100% ノバチェック
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 1,889 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます！バーバリーのマフラーです。カシミヤ100%素材です。縦132cm横31cmUSED品です。特に目立つダメージはありません。現状品です。詳しくは、画像で確認してください。万が一、見落としの可能性がありますので、ご了承ください。※自宅保管です。購入後の返品はお断りします。
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