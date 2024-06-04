SUZUKI スズキ バイオリン NO.330 4/4 Anno1983

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【商品】◆SUZUKIスズキ バイオリンNO.3304/4Anno1983【商品状態】◆長期間ケースに入れたまま保管しておりました。・細かなキズはございます、画像確認お願い致します。・ハードケースは経年劣化あり、金具部分サビあります。※当方素人のため専門知識がございません。ご質問頂けたらできる限りお答え致しますm(__)m※気になる部分など、画像追加ご希望でしたらご連絡ください。【付属品】◆バイオリン・弓・ハードケース ※画像に写っている物が全てです。【発送方法】◆ハードケースをプチプチ、ストレッチフィルムで巻きその上に伝票貼って発送致します。中古品になりますので神経質な方・完璧をお求めの方はご遠慮ください。宜しくお願い致しますm(__)m