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SUZUKI スズキ バイオリン NO.330 4/4 Anno1983
商品番号 F69570668035
商品名

SUZUKI スズキ バイオリン NO.330 4/4 Anno1983
ブランド名 スズキ
特別価格 税込 6,449 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品】◆SUZUKIスズキ　バイオリンNO.3304/4Anno1983【商品状態】◆長期間ケースに入れたまま保管しておりました。・細かなキズはございます、画像確認お願い致します。・ハードケースは経年劣化あり、金具部分サビあります。※当方素人のため専門知識がございません。ご質問頂けたらできる限りお答え致しますm(__)m※気になる部分など、画像追加ご希望でしたらご連絡ください。【付属品】◆バイオリン・弓・ハードケース　※画像に写っている物が全てです。【発送方法】◆ハードケースをプチプチ、ストレッチフィルムで巻きその上に伝票貼って発送致します。中古品になりますので神経質な方・完璧をお求めの方はご遠慮ください。宜しくお願い致しますm(__)m
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