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【海外限定モデル 】 adidas スタンスミス ゴアテックス 27.5㎝
商品番号 U46049768642
商品名

【海外限定モデル 】 adidas スタンスミス ゴアテックス 27.5㎝
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 2,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【海外限定モデル】スタンスミスのGORE-TEXです。海外限定モデルのため、現在は販売のない希少なモデルです。普通のスタンスミスとは、グリーンの色が燻んでいてオシャレなデザインとなっています。⚫︎アイテムadidasスタンスミスゴアテックス海外限定モデルローカットS80049⚫︎サイズ27.5㎝⚫︎状態使用感はありますが、この商品の良さをご理解いただける方にご購入して頂ければと思っています。⚫︎カラーホワイト×グリーン⚫︎素材本革⚫︎配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/smear630804.html
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スタンスミス ゴアテックス | アディダス | ABC-MART 【公式通販】

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adidas Stan Smith GORE-TEX

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