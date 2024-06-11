美品✨　グッチ　長財布　GG柄　シマ　シェリーライン　ラウンドファスナー　黒

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ご覧いただきありがとうございます(*ᴗˬᴗ)⁾⁾こちらからアイテム別に他の商品をご覧いただけます♪#Miiの財布コレクション#Miiの長財布コレクション#Miiのグッチコレクション＊全商品、コメントなし即購入歓迎♪＊お値段交渉ok♪＊無料匿名配送♪▼商品詳細▼◇ブランドGUCCIグッチ◇アイテム長財布 ロングウォレットGG柄 総柄 グッチシマ シェリーラインラウンドファスナー ラウンドジップジップアラウンド レザー 本革 型押し◇サイズ(平置き実寸)タテ9.5mヨコ18.5cmマチ2cm*素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。*着画はお断りしております。◇仕様札入れ×2カード入れ×12小銭入れ×1ポケット×1◇状態使用感はございますが、大きなダメージもなくまだまだ快適にお使いいただけます◎※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。気になる点がございましたら気軽にコメント下さい。◇カラーブラック 黒◇素材レザー◇付属品お財布本体のみ◇その他■購入元ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店（AACD）にて購入した鑑定済みの正規品です。■あくまでも中古品なので、仕様に影響のない程度の傷汚れ等の使用感がある場合がございますので、ご理解の上でご購入いただきますようよろしくお願いいたします。■商品はコンパクトに畳んで簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。M13680817082519581