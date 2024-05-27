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2019 TOPPS CHROME 大谷翔平 バリエーション
商品番号 W55480846118
商品名

2019 TOPPS CHROME 大谷翔平 バリエーション
ブランド名 トップス
特別価格 税込 15,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2019TOPPSCHROME#1ShoheiOhtaniPhotoVariationRefractorSPルーキー2年目のRookieCupクロームリフラクター大谷選手とイチロー選手がグラウンドで談笑している写真です。コンディションですが特記する箇所はございませんが状態は画像にてご確認ください。画像3〜7まではマグホカバー外した状態です。中古のマグホにて梱包発送いたします。2023TOPPS2023BOWMAN日本人メジャーリーガーメジャーリーグMLBロサンゼルスエンジェルスジャンル（スポーツ選手）···野球グッズ種別···写真性別···男
http://narcologia.ru/goods/update601295.html
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