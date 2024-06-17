ゴヤール マティニョン GM 長財布 黒色

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USEDです！5年前にフランスパリ本店のゴヤールで購入しましたが、3年間使用しました。アラビアゴムの部分が多少擦れた感じがありますが、綺麗な状態で保存しております。USEDになりますが、ゴヤール好きな方、またゴヤール持ってみたい方に、お譲りしたいと思います。マティニョンGM(ラージモデル)ウォレットは長財布で、ラウンドジップです。12個のカードスリット、中央のジップポケット、2つの大きな収納コンパートメントには、カード、紙幣、コイン、その他の日常的な紙類を収納できます。11cm✖️2.3cm✖️20cmカラー···ブラック柄・デザイン···その他財布形···長財布