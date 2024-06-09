クロコダイル 財布 二つ折り メンズ・レディース カード22枚収納可 日本

クロコダイル財布２つ折り２２枚収納可ウゥレット二つ折り★画像は現物のものを使用しています。財布さいふサイフ/クロコダイル財布/財布メンズ二つ折り財布/メンズ財布/クロコ財布 無双ワニ皮 日本製最高級皮革素材のクロコダイル本皮製、贅沢に内側までクロコダイル皮を使用した無双つくり。★日本製★札入れ：２室、カード収納：２２、ポケット：２、小銭は収納しません★サイズ：幅(約)１１cm、縦(約)１０ｃｍ★カラー：黒★あえて光を抑え、使用するにつれ味わいの光沢が出てくるといわれるマット仕上げ★メンズ、レディース共用★メーカー希望価格８４２４０円★新品未使用★送料無料



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