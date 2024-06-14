Y-3　ビッグロゴ入りTシャツ　即完売モデル

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Y-3 ビッグロゴ入りTシャツです。サイズ:LTRANSIT広島で購入。数回着用で目立つ汚れはありません。着丈：75cm身幅：61cm肩幅：52cm袖丈：28cmノークレームノーリターンでお願いいたします。ワイスリーadidasアディダスヨウジヤマモトカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋