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Y-3　ビッグロゴ入りTシャツ　即完売モデル
商品番号 D31475413478
商品名

Y-3　ビッグロゴ入りTシャツ　即完売モデル
ブランド名 ワイスリー
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Y-3　ビッグロゴ入りTシャツです。サイズ:LTRANSIT広島で購入。数回着用で目立つ汚れはありません。着丈：75cm身幅：61cm肩幅：52cm袖丈：28cmノークレームノーリターンでお願いいたします。ワイスリーadidasアディダスヨウジヤマモトカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋
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