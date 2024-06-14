83DP-CW01　コンパクトウォレット　三つ折り財布　スリム

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makuakeマクアケで買いました^^色違いを買いましたので未使用で出品いたします！素材と機能をアップグレード、工業デザイナーが考えたカードサイズのお財布83DPコンパクトウォレットサイズ：縦9.5cm×横6.3cm×厚1.4cm素材：リサイクルレザー（表面オリジナル調色仕上げ）金具：真鍮マット仕上げ（切削加工）生産国：日本※本製品の注意点・SALAMANDER社のリサイクルレザーを使用しています。リサイクルレザーとは革の端材を粉砕し、ラテックス樹脂と混ぜ合わせて成型した素材になります。素材の特性上、オイルなどでのメンテナンス、経年変化は致しません。・一枚ずつ生地表面の色味を仕上げている都合上、微妙なムラ、濃淡の違い等が発生する事がございます。・金具部品は真鍮素材を切削して作成しています。微妙なサイズのバラつきが発生いたします。・高温多湿な環境での保存は、金属に錆の発生、生地の変色、変形、ベタつきの原因になる事がございます。・金属留め具の箇所は使用するたび生地にあたり(軽微なテカリ)が発生いたします。財布形···三つ折り