

クロムハーツと言えばクロス！インボイス付きです-



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クロムハーツのインボイスについて



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ご覧いただきありがとうございます購入して今までの間ずっと使い続けておりましたが、自身の環境の変化で財布も今までとは異なる物を持ちたいと思い出品させて頂きました長い間愛用させてもらいましたので多少の小傷等も味となり、レザーの触り心地と長財布よりも少しコンパクトなこのサイズ特有の手にしっくりくる感じは唯一無二だと思っております円安の影響で値段も高くなりつつあり、クロムハーツは流行り廃りがない一生物だからこれからも使い続ける事が出来ると思いますご検討宜しくお願い致します