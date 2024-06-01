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Rags Mcgregor ×END ナロースタッズベルト
商品番号 D14447888267
商品名

Rags Mcgregor ×END ナロースタッズベルト
ブランド名 ラグスマックレガー
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入OK2018SSラグスマクレガーとエンドカスタムジュエリーのコラボ定価　31,900円素材　柔らかいレザーサイズ全長133cm針から真ん中穴まで85cmスタッズの長さ65cm幅2cm重量は軽めです。剣先にスターのパンチングが施されています。先を垂らすと非常にカッコいいです。裏側にレザーが貼っておりスタッズの爪が隠れているため、パンツに引っかかったり破れたりはしません。よろしくお願いします。#minedenim#野口強#木村拓哉#セリーヌ#サンローラン#ディオール#エディスリマン
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