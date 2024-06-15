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wjk スタッズ付き本革ベルト（estnation）
商品番号 O63182307419
商品名

wjk スタッズ付き本革ベルト（estnation）
ブランド名 ダブルジェーケー
特別価格 税込 2,736 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革カラー···レッドエストネーションで購入。当時四万円ほどしました。多少の傷はありますが、使用感はそれほどありません。よろしくお願いします。
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