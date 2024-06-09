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- 真天地開闢集団-ジグザグ- 参拝装束〈定番〉【白】
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商品詳細
ジグザグ参拝装束〈定番〉白Tシャツ公式通販で完売になっている商品です。2023年に新しい定番Tシャツが出た為、古い方の再販は無いかと思われます。一度洗濯し試着のみで、外では全く着ていないのでキレイな方だと思います。畳み方が雑でシワがありますが、汚れはありません。気になる方はご購入をお控えください。サイズが大きすぎて着る機会がないので出品しました。下記公式通販より引用。［サイズ］XXXL(onesize)着丈：84cm身幅:68cm肩幅:60cm袖丈:26cm※サイズ表記は概寸です。「カラー］本体：ホワイトロゴ：ブラック[素材]綿100%真天地開闢集団ジグザグジグザグ命命様
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