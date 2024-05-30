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ギラティナvstar ur
商品番号 K41607920554
商品名

ギラティナvstar ur
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 3,039 円
在庫状況 あり

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商品詳細

再販前にメルカリで購入したものです状態もいいものを買ったので美品に近いと思います再販分で自引きしたのでこちらを売ることにしましたレアリティ···UR⚠︎状態の判断は主観により異なりますので、商品画像にてしっかりご確認ください。また、写真に映らない小キズや、見落としなどもあるかもしれませんのでご容赦ください。⚠︎プレイ用でお願いします。⚠︎写真で状態をご判断いただき、納得いただける方のみご購入よろしくお願いいたします。⚠︎トラブル防止のため、完美品、美品クラスをお求めの方、神経質な方の購入はご遠慮ください。⚠︎買ってからの質問ご遠慮ください⚠︎気になる点や画像追加欲しい方はコメントまで他にもたくさんポケカ売ってます同封や他のと組み合わせ可早い者勝ちです交渉中でも買った人が優先です（検索用）ポケモンカードポケカ早い者勝ち色違いBOXタッグオールスターズタッグチームパラダイムトリガーソードシールドVMAX反逆クラッシュ爆炎ウォーカームゲンゾーン伝説の鼓動ジラーチピカチュウvmaxvスペシャルセットハイクラスパックトレーナーズがんばリーリエグッズプロモアメイジングデッキシールドゼクロムhrsrリザードンssrルカリオ\u0026メルメタルピカチュウ\u0026ゼクロムレシラム\u0026リザードンミュウツー\u0026ミュウボスの指令アメイジングレア拡張パックコレクションムーンコレクションサンサン＆ムーンウルトラシャイニーアルセウス\u0026ディアルガ\u0026パルキア仰天のボルテッカー超爆インパクトフェアリーライズミモザモネボタンウルトラシャイニードリームリーグウルトラフォースオルタージェネシスVMAXライジングムゲンゾーンフウロsrEXexssrsrhrポケモンカードゲームリーリエシャイニースターピカチュウリザードンイーブイポケモンカードexポケモンカードgx旧裏イーブイヒーローズ25周年vmaxリーリエの全力ポケモンポケモンカードシャイニースターvコライドンミライドンパラダイムトリガーVstarユニバースカミツレマリィレベルボールジラーチカトレアクレイバーストスノーハザードナンジャモグルーシャリザードン
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