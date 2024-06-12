HERMES エルメス　ベルト

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ご覧頂きありがとうございます!!HERMESエルメス ベルト です。〔ベルト〕長さ…約108cm幅…約4cm色…黒〔バックル〕横….約8cm(一番長い所)縦….約5cm色…シルバー(素人採寸のため目安程度でお願いします)2011年9月松坂屋名古屋店で購入しました。【ご注意】★3-4回使用し、クローゼットで保管していました。★写真のようなキズなどがあります。★他目立った汚れなどないと思いますが見落としがあれば申し訳ございません。★《ゆうゆうメルカリ便》に変更する場合がございます。◆確認されたい箇所の写真やご質問があればお気軽にコメント下さいませ。以上、ご了承頂ける方よろしくお願いいたします。