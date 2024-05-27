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NIKE AIR FORCE 1 07 LV8 ナイキエアフォースワン イエロー
商品番号 M36279210746
商品名

NIKE AIR FORCE 1 07 LV8 ナイキエアフォースワン イエロー
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,340 円
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商品詳細

NIKEAIRFORCE107LV8アッパーをホワイトレザーで構築。ヒール周りをNBAのチームカラー落とし込んだ上品なサテン素材で包み込んだ。スウッシュにはヒールタブとアッパーのカラーの2トーンカラーを採用。シュータンには2019-2020シーズンの開幕を迎えるNBAのロゴを配置。NBAファンにとってはたまらない3トーンカラーのバランスが上品なスペシャルなパックに仕上げた。2019年頃購入2021年頃まで履いておりました。その後自宅保管。断捨離のタイミングでの出品です。モデル/シリーズ···AIRFORCEメインカラー···ホワイト
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