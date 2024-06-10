ボーンレイズド YGコラボ born×raised ニューエラ ドジャースカラー ...

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BORN×RAISEDとラッパーYGのコラボキャップBORN×KRAZYNEWERAスナップバックキャップ。※ツバのステッカーはありません。※今ではなかなか手に入らないと思います、恐れ入りますがお値下げは不可となります、宜しくお願い致します。※素材:ポリエステル元ギャング出身で、LAのヴェニスビーチ出身のデザイナー、Alex/2Tone（アレックス・ツートーン)により設立されたBORN×RAISED。世界のファッションアイコンの1人、KendrickLamar(ケンドリック・ラマ―)がライブでBORN×RAISEDを着用したことで人気が爆発、今アメリカで入手困難になるほど人気のブランド。BORN×RAISEDのデザインコンセプトは、デザイナーのAlex/2Toneがギャング時代最も危険だった80年代のVENICEで過ごした経験や知識を元にアイテム展開。--------------------------------・トラブルを避けるため、気になる点がありましたら、ご購入前にお問い合わせください。・あくまで中古品ですので、新品同様を求める方、神経質な方のご購入はご遠慮ください。・上記を承諾いただける方のみご購入ください。supreamwtaps1ldk1LDKノースフェイスアークテリクス在原みゆ紀菅田将暉野村周平野村訓市ニューエラカーハートalwaythオルウェイスennoyスタイリスト私物royalcityparkロイヤルシティパークbookworksブックワークスthisisneverthatネバザシュプリームah.hbedwindimebronz56kベドウィンタイトブースコンズルナロンvansラルフローレンFTCiggythegoodcompany10匣chaosfishingclubAlltimersシュプリームsupreamファッキンオーサム fackingawesomeビアンカシャンドン biancachandonコールミー917callme917ダイム dimeウィリアムストロベックジェイソンディルアレックスオルソンボーンレイズドドジャースneweramlbnbasupreamnike