映画「大日本人」撮影時実使用ビラ

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商品詳細
松本人志監督作品「大日本人」劇中主人公の自宅外壁に貼られていた抗議ビラです(3枚目のように使用されていました)※このシーンのあと機動隊突入のシーンなどがありましたので入手時からビラの状態は良くありませんでした。縦20センチ横14センチ程の小さめのビラです。#大日本人 #松本人志
http://narcologia.ru/goods/composite13354.html
http://narcologia.ru/goods/injure291667.html
http://narcologia.ru/goods/slide227787.html
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