新品 COMME des GARCONSコムデギャルソン ウォレット ネイビー

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商品詳細
新品COMMEdesGARCONSコムデギャルソンウォレットネイビー自身正規店より購入しました正規品購入書類保管にしております必要な方のみ添付しますSA7100サイズ：幅:11.5cm高さ:8.5cm奥行き:2cm※横長のため万円札が余裕に入りますカラー：ネイビー素材:レザースペイン製付属品 元箱 タグホットスタンプロゴ入りのゴールドトーンの金具カードスロット3つ、コインコンパートメント紙幣用スリップポケット財布形···二つ折り申し訳ございませんが値下げ交渉ご遠慮くださいませ
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