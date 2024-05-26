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☆ ポールスチュアート ネクタイ
商品番号 J70823781791
商品名

☆ ポールスチュアート ネクタイ
ブランド名 ポールスチュアート
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆ポールスチュアートネクタイになります。光沢のあるライトオレンジ地に濃紺とホワイトベージュのストライプの入った爽やかなネクタイです。大剣左側に細かなシミがあります。写真その他の状態は良好です。●神経質な方は購入しないでください。製造国イタリアカラーピンクとオレンジの中間素材シルク大剣幅約8.4センチ個人保管の為見落としなどがあるかもしれませので、神経質な方は購入しないでください。＊二本購入で100円お値引きします。
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