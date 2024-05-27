90s O´NEILL Tribal Print Logo Cap

90年代、オニールのキャップです。ブラックのボディにロゴ刺繍、つばのトライバル柄のプリントが施されたディティールです。元々はスケートやサーフの横乗り系のブランドですが、デザイン的にサイバーパンクやY2Kのファッショントレンドに親和性の高いキャップです。非常に珍しいアイテムですので、是非前向きにご検討下さい。SIZE:高さ10cm、頭周56-60cm、つば7cm※コメントお待ちしておりますが、着用画像はお断りさせて頂きます。※古着の出品がメインでございますので、古着慣れされていない方や神経質な方、ご自身のサイズを認識されていない方のご購入はお控え下さい。古着ヴィンテージビンテージカラー···ブラック形···ベースボール素材···コットン



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