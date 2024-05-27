新品 バレンティノ 1Y2P0654LVN 7J6 VLTN 二つ折り財布

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商品詳細
【商品名】VALENTINOバレンティノ1Y2P0654LVN7J6VLTNロゴ二つ折り財布ダークネイビー×グリーン系（新品）【型番】1Y2P0654LVN_7J6【カラー】7J6 ネイビー×グリーン系【素材】レザー【サイズ】約：横11.0cmx縦9.8cm×マチ2.0cm【仕様】開閉:オープン式内側：札入れ×2、カードケース×8、ポケット×2【付属品】専用箱、保存袋、ケアカード、品番管理カード※その他付属品はございません。【買い付け地】イタリアVALENTINO正規代理店【参考価格】48,400円（税込み）
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